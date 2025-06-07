Son dakika: Çanakkale açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 15:46’da Çanakkale Gökçeada açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yunanistan'ın Ayion Oros bölgesinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Deprem, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 15.46'da kaydedildi. Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yaklaşık 131 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. AFAD’ın verilerine göre depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.