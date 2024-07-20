SON DAKİKA: Çanakkale Ayvacık'ta orman yangını
Son dakika gelişmesi... Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, yangının yerleşim yerlerine çok yakın bir yerde olması endişe yarattı.
AA
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Paşaköy köyünün Yılanlı mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.