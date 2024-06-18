Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda orman yangınları! Gemi trafiği normale dönü

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını sebebiyle 4 saat önce tek yönü kapatılan Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, çift yönlü olarak açıldığı duyuruldu.

Büyük Anafarta köyünün tedbiren boşaltıldığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na girişlerin durdurulduğu yangın bölgesinde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ise sürüyor.

Gelibolu Yarımadası'nda, Eceabat ilçesine bağlı Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisinde çıkan anız yangını ormana sıçramış, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alınmıştı.

Tarihi alana girişler durduruldu

Çanakkale Valiliğince yapılan başka bir açıklamada ise "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na girişler ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Bölgede 362 kişiden oluşan ekipler, 9 uçak, 6 helikopter ve 67 kara aracıyla, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.