Son dakika: Çanakkale’de 4 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çanakkale'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 21.29’da merkez üssü Ege Denizi Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 8.33 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 15, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [13.93 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2025-11-15
Saat:21:29:12 TSİ
Enlem:39.60778 N
Boylam:25.98861 E
Derinlik:8.33 km
Detay:https://t.co/oMOYkKZk08@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi