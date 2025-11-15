Google Haberler

Son dakika: Çanakkale’de 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çanakkale'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 21.29’da merkez üssü Ege Denizi Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 8.33 kilometre derinliğinde meydana geldi.

