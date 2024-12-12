Son dakika: Çanakkale'de 4,4 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)
Son dakika... AFAD'ın verilerine göre Çanakkale'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), saat 14.34'te Çanakkale açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın verilerine göre deprem, Saros Körfezi'nde 25.5 kilometre derinlikte gerçekleşti. Edirne'nin Keşan, Enez ve İpsala ilçelerini de sallayan deprem, büyük korku yarattı.
Kandilli 4,6 dedi
Kandilli Rasathanesi ise depremin 4,6 büyüklüğünde gerçekleştiğini duyurdu.
Depremin ardından Çanakkale Valisi Ömer Toraman yürütülen saha taramasında olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını açıkladı.