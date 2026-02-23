Son dakika: 'Casperlar' suç örgütüne bilgi sızdıran 14 şüpheli tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Casperlar' olarak bilinen suç örgütüne bilgi aktardıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçelievler, Küçükçekmece ve Bağcılar'da faaliyet gösterdiği, liderliğini İsmail Atız'ın üstlendiği belirlenen ve 'yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'uyuşturucu ticareti', 'fuhuş' ile 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi suçlara karıştığı tespit edilen 'Casperlar' suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma derinleştirildi.

Kamu görevlileri bilgi sızdırdı

Soruşturmada, örgüte bazı kamu görevlilerince bilgi sızdırıldığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle menfaat ilişkisi içerisinde olduğu, adliyeler ve çeşitli kurumlarda görev yapan memurlar aracılığıyla suç ve arama kaydı sorgulaması yaptırdığı tespit edildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9'u polis memuru, 1'i zabıt katibi, 1'i gümrük muhafaza memuru ve 1'i görevinden ayrılmış polis memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarla 17 kişi yakalanırken, soruşturma sürecinde bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 18'e çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından 17 şüpheli tutuklama, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

4 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı

Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.