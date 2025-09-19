Son dakika: Cevizlibağ'daki KYK yurdunda 2 müdür ve 1 müdür yardımcısı görevden alındı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul'daki Cevizlibağ KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan taciz olayının ardından yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, soruşturma kapsamında iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısının görevden alındığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır. Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ne olmuştu?

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte yurtlarına dönen öğrenciler, odalarında bıraktıkları eşyaların karıştırıldığını, kapı ve dolap kilitlerinin kırıldığını fark etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, öğrencilerin iç çamaşırlarının çekmecelerden çıkarıldığı ve üzerlerine yazılar yazıldığı görüldü.

Bazı öğrencilerin eşyalarını dağınık halde bulduğu, hatta bazı eşyalarının başka odalarda çıktığı ya da kaybolduğu belirtildi. Fotoğraflarda, işçilerin yatak altlarına yazdıkları mesajlar ve sosyal medya hesapları da yer aldı.