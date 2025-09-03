Son dakika: CHP Gürsel Tekin'den savunma istedi

CHP İstanbul İl Yönetiminin tedbiren görevden alınmasından sonra, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ile Erkan Narsap'ı kayyum olarak atanmıştı. Mahkemenin kayyumluk kararı tartışılırken, Gürsel Tekin görevi kabul edeceğini açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyumluk görevini kabul eden Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettiklerini açıklamıştı. Özel ayrıca kayyumluğu kim kabul ederse partiden ihraç edileceğini açıklamıştı. Gürsel Tekin ise savunma yapmak istediğini ifade etmişti.