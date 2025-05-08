Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında 15.5 yıl hapis istemi!
Son dakika... CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında, 31 Ocak 2025 tarihinde İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde çıkan olaylara ilişkin 15 yıl 6 aya kadar hapis istemi ile iddianame düzenlendi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 31 Ocak 2025 tarihinde ifade vermek için gittiği İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde çıkan olaylara ilişkin iddaname düzenlendi.
26 kişiye 15,5 yıl hapis istemi
İddianame kapsamında aralarında CHP İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu 26 kişinin “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme”, “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama”, “Kasten Yaralama”, “Kamu Malına Zarar Verme” suçlarından 3 yıl 7 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis istendi.
İddianamede olaylarda yaralandığı iddia edilen 5 polis memuru müşteki olarak yer aldı.