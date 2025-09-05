Son Dakika: CHP İstanbul kayyum heyetinde ayrılık: Hasan Babacan çekildi

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan heyette yer alan isimlerden Hasan Babacan, görevden çekildi.

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ile olan görüşmesinin ardından çekilme kararı alan Hasan Babacan partiden ihraç edilmeyecek.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyuna ve Partililerimize, 2 Eylül 2025 tarihinde İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararla, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na geçici bir yönetim atanmıştır. Söz konusu geçici heyet içerisinde ismim de yer almaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül vermiş, yıllarını bu partiye adamış biri olarak, partimizin bu süreci sağduyu, birlik ve beraberlik içerisinde atlatması gerektiğine inanıyorum. Bu doğrultuda, şahsıma tevdi edilen görevi kabul etmeme kararı aldığımı ve konuyla ilgili başka bir açıklamamın olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.”

Ne olmuştu?

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesinin ardından mahkeme kararıyla Gürsel Tekin’in başkanlığında bir kayyum heyeti görevlendirilmişti. Tekin, yayımladığı ilk videoda heyetteki isimleri kamuoyuna tanıtarak, CHP’nin zor bir süreçten geçtiğini ancak birlik ve bütünlük içinde hareket edeceklerini vurgulamıştı.

Babacan’ın ayrılığıyla birlikte, kayyum heyetinin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.