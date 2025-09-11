Son dakika: CHP İstanbul kayyum krizinde yeni perde: Karar çıktı, tartışma sürüyor | CHP İstanbul kayyum kararı bozuldu mu? CHP kayyum kararı iptal mi oldu?

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasıyla ilgili açılan dava karara bağlandı. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması yönündeki başvuruyu “esastan ret” kararıyla sonuçlandırdı.

Mahkemenin kararı

Mahkeme kararında şu tespitlere yer verildi:

* 08.10.2023 tarihli İstanbul İl Kongresi’nin iptali talebi reddedildi.

* CHP İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik açılan dava, “pasif husumet yokluğu” nedeniyle reddedildi.

* Ayrıca Ankara 34. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen benzer davanın da “aynı davanın daha önce açılmış olması ve halen görülmekte olması” gerekçesiyle usulden reddine karar verildi.

Kayyum kararı iptal mi oldu?

Karar sonrası CHP’den peş peşe açıklamalar geldi.

Parti avukatı Çağlar Çağlayan, “Bu kararla kayyumun görevine devam etme durumu yok” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ise, “Esastan verilmiş bir karar var. İstanbul’daki kayyumun görevi şu andan itibaren yok sayılıyor” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da, “İstanbul’da mahkeme bir tedbir kararı vermişti ama Ankara’daki karar esastan verildi. Bu karar tedbiren verilen kararı ortadan kaldırdı” değerlendirmesinde bulundu.

Gürsel Tekin’den karşı açıklama

Öte yandan, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevlerinin sürdüğünü belirtti.

Tekin, “Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız. Yalan ve yanlış haberlere itibar etmeyin. Bizim davamız Cumhuriyet Halk Partisi’nin yoludur” ifadelerini kullandı.