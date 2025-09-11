Son dakika: CHP İstanbul kayyumuna mahkemeden ‘esastan ret’ kararı

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasıyla ilgili açılan dava karara bağlandı.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması yönündeki başvuruyu “esastan ret” kararıyla sonuçlandırdı.

Mahkemenin kararı

Mahkeme kararında şu tespitlere yer verildi:

* 08.10.2023 tarihli İstanbul İl Kongresi’nin iptali talebi reddedildi.

* CHP İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik açılan dava, “pasif husumet yokluğu” nedeniyle reddedildi.

* Ayrıca Ankara 34. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen benzer davanın da “aynı davanın daha önce açılmış olması ve halen görülmekte olması” gerekçesiyle usulden reddine karar verildi.

Mahkeme, tüm bu gerekçelerle CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına gerek bulunmadığına hükmetti.

İlk açıklamalar geldi

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından konuya ilişkin ilk açıklamalar da geldi.

Parti avukatı Çağlar Çağlayan, "Bu kararla kayyumun görevine devam etme durumu yok" derken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, "Esastan verilmiş bir karar var. İstanbul'daki kayyumun görevi şu andan itibaren yok sayılıyor'' ifadelerini kullandı.