Son dakika: CHP, kayyum kararına itiraz etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), mahkemenin CHP İstanbul İl Kongresi hakkında verdiği karara itiraz etti.
Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul İl Yönetimi'nin tedbiren görevden uzaklaştırılması kararını veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne tüzel kişilik olarak itiraz başvurusu yaptı.
Ne olmuştu?
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te düzenlenen CHP İstanbul İl Kongresi'nin ardından seçilen yönetimi görevden alarak yerine geçici bir kayyum heyeti atadı. Mahkeme, kongrede usulsüzlük iddialarının "yaklaşık ispat" düzeyinde doğrulandığını belirterek il başkanı, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini tedbiren görevden uzaklaştırdı. Yerlerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici yönetim atamıştı.