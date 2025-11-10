Son dakika... CHP kurultay davası istinafa gidiyor

CHP'de 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle Lütfü Savaş ile bazı delegelerce açılan ve 24 Ekim'de reddedilen davanın gerekçesi açıklandı.

Gerekçede, davacıların bir kısmının partiden ihraç edildikleri için dava açma ehliyetlerinin bulunmadığı, ayrıca CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu denetiminde yeni kurultay ve kongreler düzenlemesi nedeniyle davanın konusuz kaldığı belirtildi.

Mahkeme, kurultayda bazı delegelere menfaat sağlandığı iddialarına ilişkin de 'Oy karşılığı pazarlık yapan delegenin iradesi fesada uğramış sayılmaz' tespitine yer verdi.

Mahkeme, istinaf yolunun açık olduğunu belirtti.