Son dakika: CHP Kurultay Davası 'tedbirsiz' ertelendi! CHP Kurultay Davası nasıl sonuçlandı? CHP Kurultay Davası'nda ne oldu? CHP davası ertelendi mi?

Son dakika: CHP Kurultay Davası 'tedbirsiz' ertelendi!
Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağan Kurultayı'nın iptali davasının duruşması 'tedbirsiz' 24 Ekim'e ertelendi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşmaya, CHP avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı. Duruşma, avukat beyanlarının alınmasıyla devam etti.
Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasının 24 Ekim Cuma günü saat 10.00'da ‘tedbirsiz' olarak görülmesine karar verdi.