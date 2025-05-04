CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün gerçekleştirilen Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma programının ardından saldırıya uğradı. Tören çıkışında yaşanan olayda, bir kişinin Özel’e yumruk attığı görüntülendi.

Saldırı anı çevrede bulunan vatandaşların cep telefonlarıyla kayda alınırken, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle olay büyümeden engellendi.

Özgür Özel’in sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ilk edinilen bilgilere göre ciddi bir yaralanma olmadığı belirtildi. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Şahıs tespit edilerek gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada hem saldırıyı kınadı hem de sürece ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Saldırganın kimliğinin kısa sürede tespit edildiğini belirten Yerlikaya, "Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" dedi. Ayrıca, “Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır” sözleriyle sürecin adli takibi konusunda da mesaj verdi.

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.



Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



Toplumuzun huzurunu bozmaya… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 4, 2025

Saldırıya tepkiler gecikmedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çıkışında düzenlenen saldırının ardından siyasilerden art arda kınama mesajları geldi.

Ömer Çelik:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de açıklamasında "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sn Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, saldırıyı şu sözlerle kınadı:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yönelik bu alçak saldırıyı lanetliyorum. Demokrasiye, halkın iradesine ve siyaset kurumuna yapılmış bu saldırının failleri hukuk önünde gereken cezayı almalıdır.Şiddetle siyaset kurumu dizayn edilemez. Sayın Genel Başkanımız Özel’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların hukuk önünde hesap vermesini bekliyorum."

DEM Parti:

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada ise saldırının siyasi anlamı vurgulandı:

"Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik alçakça saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. Bu saldırı esas itibariyle Sırrı Süreyya Önder şahsında barış ve demokratik toplum arayışına yönelik bir provokasyondur; cenaze erkanına, partimizin barış ve kardeşlik politikalarına yöneliktir. İlgilileri bu provokasyonu derhal açığa çıkarmaya davet ediyoruz. Barış ve demokratik toplum arayışlarına tutarlı bir şekilde destek veren Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."