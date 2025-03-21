Son dakika: CHP lideri Özgür Özel duyurdu: CHP olağanüstü kurultaya gidiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında parti kurmaylarıyla kameraların karşısına geçen CHP lideri Özgür Özel, olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu.

"CHP'ye kayyum atanarak bu seçimi engelleme hazırlıklarını da gördük" diyen Özel “Tüzüğümüzün bana verdiği yetkiye dayanarak, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı ve partiyi kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi Türkiye'ye ilan ederiz. 6 Nisan'da kurultaya gidiyoruz.” dedi.

Kurultayda başka bir aday olacak mı?

Gazetecilerin "Kurultayda başka bir aday olacak mı?" sorusuna ise Özel şöyle cevap verdi:

"Olağanüstü kurultaylarda aday çıkmanın önünde hiçbir engel yoktur. Tüm Cumhuriyet Halk Partililer aday olabilirler ve orada bir demokratik yarış yapılacak.

Yani hiçbir siyasi parti delegelerini olağanüstü kurultayla belirlemez. Delegeler mahalle, ilçe, il ve kurultaya giderken belirlenir. O delege bir sonraki olağan kurultaya kadar oy kullanır. O yüzden de İstanbul kongresini yenileseniz de yeni delege seçemezsiniz. Bugün de bir adayın çıkabileceği bir formatta kurultayımızı yeniliyoruz. Eğer bir iddia koyacak arkadaşımız olursa tüm demokratik yollar açıktır. Biz hazırız. Ben kurultayda adayım. Arkadaşlarım adaydır."

Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Hepinizin bildiği gibi 9 Ekim 2024 tarihinden itibaren yargı eliyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Belediye Başkanımıza, Beşiktaş Belediye Başkanımıza, Beykoz Belediye Başkanımıza, Esenyurt Belediye Başkanımıza, İstanbul Özelinde belediye başkanları üzerinden Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik yargı tacizlerinin, gerçek niyetlerinin Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına engel olmak.

* Siyasi partilerin kurultayları yapılıyor ve belli itiraz sürelerinden sonra sonuç kesinleşiyor. Buradan sonra 6 ay süreyle de birtakım süreler tükendikten sonra artık hiçbir şekilde kurultaylarla ilgili bir tartışma yürütemeyecekken bununla ilgili çok net hükümler varken Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırmaya ve onun Cumhurbaşkanı adayı belirleme iradesini engellemeye yönelik İstanbul'da bir gizli soruşturma yürütüyor.

* Bunun yanında da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine hiç yakışmayacak birtakım meczuplar bulunarak başvurular yaptırılıyor, ifadeler alınıyor.

* En son 4 gün kala 23 Mart'a gittiler. Sayın İmamoğlu'nu gözaltına aldılar. 4 gün süreyle de o sürenin tamamını kullanıyorlar. Amaç kampanyayı kesmek ve bu seçimi yaptırmamak.

Tüzüğün verdiği yetkiye dayanarak...

* Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak tüzüğümüzün 48. maddesinin 6. fıkrası gereğince orada tayin edilen en kısa süreyi kullanarak 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi Türkiye'ye ilan ederiz.

* Bundan sonraki süreçte 15 gün sonra 6 Nisan günü her birinin kişisel ve partili namuslarına ayrı ayrı kefil olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri olağanüstü kurultay sandığının başına, Atatürk'ün kurduğu partiye kayyum atamaya bile niyetlenenlere inat o sandığın başında iradelerini tazeleyeceklerdir.

* 6 Nisan günü ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak delegelerimizin 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiye bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bu süreçte onların yeniden yetkilendirilmesine, onların Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesini tazelemelerine talibim.

* Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak partiyi olağanüstü kurultaya götürüyorum ve bunu 23 Mart günü yapacağımız Cumhurbaşkanı ön seçimine engel olmaya çalışan kötücül akla haydi işinize diyerek yolumuza devam ediyoruz.