Son dakika: CHP MYK asgari ücret için olağanüstü toplanıyor
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 yılı asgari ücretini açıklaması sonrası CHP MYK yarın olağanüstü toplanma kararı aldı.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin yüzde 30 artışla 22 bin 104 liraya yükseltildiğini duyurdu.
CHP Lideri Özgür Özel sosyal paylaşım sitesi X'ten bir açıklama yaparak asgari ücret kararına tepki gösterdi.
CHP Merkez Yürütme Kurulu yarın toplanıyor
Bu gelişmelerin ardından CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) izlenecek yol haritasını belirlemek üzere yarın saat 10.30’da olağanüstü toplanıyor.