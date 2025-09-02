Son dakika: CHP MYK olağanüstü toplandı!
Son dakika haberi... İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve yönetimini görevden uzaklaştırarak yerine geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi. Kararın ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Mahkeme, ayrıca yerine geçici bir yönetim kurulu atanmasına hükmetti.
Söz konusu kararın ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel başkanlığında saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü toplandı.