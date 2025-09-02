Son dakika: CHP MYK olağanüstü toplanıyor!
Son dakika haberi... İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve yönetimini görevden uzaklaştırarak yerine geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi. Kararın ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplanacak.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Mahkeme, ayrıca yerine geçici bir yönetim kurulu atanmasına hükmetti.
Kararın ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında saat 17.00'de olağanüstü toplanacak.