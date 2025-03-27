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Son Dakika... CHP Parti Meclisi İmamoğlu'nun adaylığı onaylandı

Son Dakika... CHP Parti Meclisi (PM), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını ve 6 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultayı onayladı.

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CHP Parti Meclisi 6 Nisan'da yapılacak olan Olağanüstü Kurultay kararını oy birliği ile onayladı. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde Parti Meclisi toplandı.

Toplantıda, CHP lideri Özel'in açıkladığı 6 Nisan'daki Olağanüstü Kurultay kararı PM'den geçti.

Ayrıca; tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı da oy birliğiyle onaylandı. 