Son Dakika... CHP Parti Meclisi İmamoğlu'nun adaylığı onaylandı
Son Dakika... CHP Parti Meclisi (PM), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını ve 6 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultayı onayladı.
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CHP Parti Meclisi 6 Nisan'da yapılacak olan Olağanüstü Kurultay kararını oy birliği ile onayladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde Parti Meclisi toplandı.
Toplantıda, CHP lideri Özel'in açıkladığı 6 Nisan'daki Olağanüstü Kurultay kararı PM'den geçti.
Ayrıca; tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı da oy birliğiyle onaylandı.