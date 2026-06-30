Son dakika: CHP'de 26 il başkanı görevden alındı
Son dakika haberine göre, CHP Sözcüsü Müslüm Sarı 26 il başkanının görevden alındığını, 7 il başkanının da tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı.
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, 26 il başkanının görevden alındığını, 7 il başkanının ise tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı. Sarı ayrıca, 6 ilde yeni görevlendirmeler yapıldığını da duyurdu.
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Kaynak: HABER MERKEZİ