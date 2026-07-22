Son dakika: CHP'de 4 il teşkilatı feshedildi, 5 ile yeni başkan atandı
Son dakika haberine göre, CHP Sözcüsü Müslim Sarı, parti teşkilatlarında yapılan yeni düzenlemeleri açıkladı. Sarı, 4 il teşkilatının feshedildiğini, 5 il teşkilatına ise yeni il başkanlarının atandığını duyurdu.
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı il başkanlarının görevden alındığını duyurdu.
Sarı, ayrıca Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak il başkanlıklarına yeni atamalar yapıldığını bildirdi.
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