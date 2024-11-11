Son Dakika: CHP'de 81 il başkanından ortak 'kurultay' açıklaması: Gündemimizde yok

CHP’nin parti içi muhalefeti, seçimli kurultay çağrıları yaparken CHP’nin 81 il başkanı yazılı bir açıklama yaptı.

CHP'de 81 il başkanın ortak imzasıyla yayınlanan açıklamadan öne çıkan noktalar şöyle:

İktidar yürüyüşümüze hizmet etmeyen...

* Erken seçim artık halkın çoğunluğunun talebi olmuştur, kaçınılamaz hale gelmiştir. Sandık halkın önüne gelene kadar seçim talebinin peşini bırakmayacağız.

* CHP demokratik bir partidir. Üye ve yöneticilerin, PM/MYK üyelerinin, milletvekillerinin ve belediye başkanlarının öneri ve taleplerini dile getireceği parti içi platformlara sahiptir. Her üye parti içi kanalları kullanarak tüzükle güvenceye alınmış haklarını kullanabilir.

* Sokağın gündemi olmayan ve iktidar yürüyüşümüze hizmet etmeyen hiçbir konuyu parti içerisinde ve sosyal medya da gündem yapmayacağız.

'Genel başkanımıza güveniyoruz'

* CHP örgütlerine ve Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e inanıyoruz, güveniyoruz. 81 ilde 973 ilçede CHP iktidarının ayak sesleri duyulurken kurultay çağrısının gündemimizde olmadığını, kişisel ikbal için yapay gündem yaratma çabalarına prim vermeyeceğimizi ilan ediyoruz.

* Genel başkanımızın yaptığı çağrıya uygun olarak unvan ve görevi ne olursa olsun tüm partilileri halkın gerçek gündemi için mücadeleye, birlik ve beraberlik içerisinde CHP iktidarı için çalışmaya davet ediyoruz.