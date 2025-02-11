Son dakika: CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak ön seçimin tarihi belli oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimin tarihi belli oldu. CHP üyeleri, sandık başına giderek partinin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçim 23 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.

Parti Meclisi toplantısında ön seçim takvimi onaylanırken, aday kriterleri de belirlendi. Alınan ilk bilgilere göre ön seçimlerde aday olabilmek için 25 milletvekilinden imza toplanması gerekeceği iddia ediliyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş katılmayacak

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazar akşamı Ankara’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmişti. Yavaş, görüşme sırasında yaptığı duyuruda ön seçime katılmayacağını duyurmuştu.