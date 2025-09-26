Son dakika... CHP'de ihraç dalgası! 6 isim birden...

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali kararının ardından Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmıştı.

Tekin ile birlikte çağrı heyetinde bulunan Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, ve Levent Çelik'in partiden tedbirli olarak ihracı istendi.

Eski milletvekili Barış Yarkadaş da kesin ihraç istemi ile disipline sevk edildi.

Altı isim bugün CHP'den ihraç edildi. CHP'den toplantı sonrası yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



- Yüksek Disiplin Kurulumuzun 26.09.2025 tarihli toplantısında Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik, Barış Yarkadaş isimli üyelerin Tüzüğümüzün 68/1-b maddesinde belirtilen “partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmalarına...

- Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu, Cevher Sönmez isimli üyelerin Merkez Yönetim Kurulu’nun tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talebiyle Kurulumuza sevk kararına yaptıkları itirazların reddine, tedbirin devamına karar verilmiştir.