Son dakika: CHP'de Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi

CHP'de Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultay'ında delegelere "para karşılığında oy kullandırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Gelişmelerin ardından Özel partiye kayyum atanmasını engellemek amacıyla olağanüstü kurultay kararı almıştı.

Geçerli oyların tamamını aldı

Bugün Ankara'da "İrade Milletindir" sloganıyla düzenlenen CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ında geçerli oyların tamamını alan Özgür Özel, 1171 oyla yeniden Genel Başkan seçildi.

Kurultayda, 1323 kayıtlı delegeden 1276'sı oy kullanırken oyların 1171'i geçerli, 105'i geçersiz kabul edildi.

Tek aday olmuştu

Genel başkan adayları arasında Özgür Özel ile birlikte Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile eski İstanbul milletvekili Berhan Şimşek de yer alıyordu. Ancak Uysal'ın adaylıktan çekilmesi ve Şimşek'in de başvuru için gecikmesi üzerine Özel, Genel Başkanlığa tek aday olmuştu.