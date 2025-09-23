Son dakika... CHP'den Berhan Şimşek kararı: Disipline sevk edildi

Eski CHP İstanbul İl Başkanı ve eski milletvekili Berhan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinin kendisini tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk ettiğini açıkladı.

"Partiyi adliyeye biz mi düşürdük?"

Kararı eleştiren Şimşek, "Tedbirli kesin ihraç istemi aday olmayayım diye. Bu partiyi adliyeye biz mi düşürdük? Görevini yapmayan biri varsa o da CHP Genel Merkezi'dir" dedi.

Şimşek, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in görevden alınmasının ardından, kayyum olarak görevlendirilen Gürsel Tekin ile birlikte açıklama yapmıştı.