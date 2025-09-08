Google Haberler

Son dakika: CHP'den İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı

Son dakika... CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde binaya girmesinin ardından CHP'den kritik bir karar geldi. CHP, tansiyonun giderek yükseldiği Sarıyer'deki İstanbul İl Başkanlığı Binasını kapatma kararı aldı.

Son dakika: CHP'den İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı

CHP, İstanbul İl Başkanlığı binasını kayyum Gürsel Tekin'in binaya girmesi ve tansiyonun yükselmesinin ardından kapatma kararı aldı.

Ayrıca, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yapıp, yeni İl Başkanı ve Yönetimi seçilene kadar, görevden alınan İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresi de İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirildi.

Yeni adresin ise CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı olduğu öğrenildi.

Gürsel Tekin CHP İstanbul il binasına girdi!Gürsel Tekin CHP İstanbul il binasına girdi!Gündem
Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar