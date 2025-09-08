Son dakika: CHP'den İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı

CHP, İstanbul İl Başkanlığı binasını kayyum Gürsel Tekin'in binaya girmesi ve tansiyonun yükselmesinin ardından kapatma kararı aldı.

Ayrıca, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yapıp, yeni İl Başkanı ve Yönetimi seçilene kadar, görevden alınan İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresi de İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirildi.

Yeni adresin ise CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı olduğu öğrenildi.