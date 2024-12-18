Son dakika... CHP'den SİNPAŞ kararı: Üç isme daha ihraç yolu göründü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde SİNPAŞ GYO’ya ait otel inşaatına yönelik tartışmaların ele alındığı CHP MYK'dan ihraç kararı çıktı.

CHP lideri Özgür Özel başkanlığında toplanan MYK, SİNPAŞ'ın otel projesinde imara aykırı ruhsat düzenlenmesine ilişkin inceleme heyetinin raporunu değerlendirdi.

Eski başkan ve yardımcılarına ihraç

Bu kapsamda, inşaata yönelik imar mevzuatına ve kurallara aykırı ruhsatlandırma işlemlerinde sorumluluğu bulunan önceki dönem Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile Belediye Başkan Yardımcıları Burak Demirtaş ve İhsan Öztürk, kesin ihraç istemiyle YDK’ya sevk edildi.

Ne olmuştu?

Yerel seçimlerde belediye başkan adayı gösterilmeyen Oktay, seçimlere iki gün kala imar yönetmeliklerine aykırı 33 yeni ruhsat düzenlemişti. Marmaris Belediyesi, mahkeme kararı ile otel projesinin yapı ruhsatlarını iptal etmiş ve inşaatı mühürlemişti.