Son dakika: CHP'nin 39'uncu Olağanüstü Kurultay tarihi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan Kurultayı'nın tarihi belli oldu.

Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Bugünkü parti meclisi toplantımızda alınan karar doğrultusunda 39. Olağan Kurultayımızı 28, 29, 30 Kasım 2025 tarihlerinde Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştireceğimizi buradan ilan ediyoruz" açıklamasında bulundu.

İptal davasında kritik duruşma yarın

CHP'nin Kurultay takvimi kesinleşirken, partinin geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultay ve 21. Olağanüstü Kurultay'ın iptali talebiyle açılan hukuki sürecin yeni duruşması ise yarın Ankara'da görülecek. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapılacak olan beşinci duruşma saat 10.00'da başlayacak.

Davanın bir önceki duruşması 15 Eylül'de yapılmıştı. Mahkeme heyeti, bu duruşmada davacı tarafın "tedbir" talebini geri çevirmiş ve davaya konu olan her iki kurultayda oy kullanan delegelerin isim listesinin dosyaya eklenmesini istemişti. Bu kapsamda istenen isim listesi, mahkeme dosyasına girmişti.

Davadan çıkabilecek olası sonuçlar ne?

Yarınki duruşmada davanın sonuçlanma ihtimali bulunuyor ve hukuki çevrelerce üç temel ihtimal üzerinde duruluyor.

1. Mahkeme, kurultayların iptali istemlerini reddederek mevcut durumu onaylayabilir.

2. Kurultayların yönetimi için bir "tedbir" kararı alınabilir; bu durumda partiye bir kayyum veya çağrı heyeti atanması söz konusu olabilir.

3. Mahkeme, kurultayları mutlak butlanla iptal etme kararı alabilir.