Son dakika: CHP’nin Ataşehir kongresi mahkeme kararıyla engellendi

CHP Ataşehir İlçe Kongresi, Ataşehir İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edildi.

İlçe Seçim Kurulu, 13 Eylül’de yapılması planlanan kongrenin, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararı doğrultusunda gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.

Kayyum kararına atıf yapıldı

YSK Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı’na gönderilen yazıda, İstanbul İl Kongresi’nin iptal kararına atıf yapıldı.

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

“13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7. Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmının 3. maddesi gereğince, ‘39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına’ karar verilmiştir. Bu nedenle, söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir İlçesi 7. Olağan Kongresi’nin belirtilen tarihte gerçekleştirilemeyeceği hususu bilgilerinize rica olunur.”

Kongre süreci askıya alındı

Kararla birlikte CHP’nin Ataşehir’deki ilçe kongresi süreci askıya alınmış oldu. Parti içi kongre takviminin nasıl ilerleyeceği ise ilerleyen günlerde netleşecek.