Son dakika... CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin yoğun bakımda
Son dakika... CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin'in geçirdiği akciğer enfeksiyonu sonrası tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Çetin'in durumunun iyi olduğu, yarın yoğun bakımdan çıkarılarak bir süre daha gözlem altında tutulacağı öğrenildi.
CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, zatürre başlangıcı teşhisiyle Başkent Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.
Siyasetçinin durumunun iyi olduğu, yarın yoğun bakımdan çıkarılarak bir süre daha gözlem altında tutulacağı da öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Çetin'in durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ