Son dakika: CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldı

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada, başsavcılık CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırdı.

İfade vermeye gitmeyecek

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise Kılıçdaroğlu'nun ifade vermeyeceğini duyurdu.

Hatay eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 2023 Kasım ayında gerçekleşen kurultayının iptali için ayrı ayrı dava açmıştı. İptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilerek 26 Mayıs'a ertelenmişti.

Kurultayda para karşılığı oy kullandırıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, bugüne kadar aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 90 kişi "şüpheli" sıfatıyla ifade verirken, 36 kişinin de tanıklığına başvuruldu.