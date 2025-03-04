SON DAKİKA: CHP'nin İstanbul il kongresine savcılıktan soruşturma
Son dakika gelişmesi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin İstanbul'da düzenlediği il kongresine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmaya gerekçe olarak ise kongre seçimlerinde 'Seçim Kanunu'na muhalefet' edilmesi ve 'seçimlere hile karıştırılması' gösterildi.
CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve seçim kanuna muhalefet edildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Seçim Kanunu'na muhalefet edildiğinin iddia edildiği kaydedildi.
Başsavcılık, söz konusu iddialarla ilgili soruşturma başlattı.
Kurultaylarına da soruşturma
4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel selefi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan genel başkanlık koltuğunu devralmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da geçen günlerde 'şaibe' iddialarına ilişkin inceleme başlatmıştı.