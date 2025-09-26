Son dakika... CHP'nin itirazı reddedildi: Gürsel Tekin görevine devam edecek

Mahkeme kararıyla görevden tedbiren uzaklaştırılan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP avukatlarının, 'ihtiyati tedbir' kararına ilişkin yaptığı itirazların İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde duruşmalı olarak görülmesi kararlaştırıldı.

Bugün görülen duruşmada 'ihtiyati tedbir' kararına karşı yapılan itiraz reddedildi ve tedbir kararının devamına karar verildi. Kayyum atanan Gürsel Tekin ve çağrı heyeti görevine devam edecek.