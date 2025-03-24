Son dakika... CHP'nin olağanüstü kurultayı için iptal başvurusu

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegeleri Levent Çelik ve Hatip Karaaslan'ın CHP'nin olağanüstü kurultayı için iptal başvurusu yaptığı öğrenildi. Gerekçe olarak kurultay hakkında yürütülen soruşturmalar gösterildi.

Mahkemeye başvuruldu

Savaş’ın avukatının talebiyle bazı delegelerin, CHP yönetiminin aldığı olağanüstü kurultay kararının yürürlüğünün durdurulması ve iptali için 31-17 ve 42'nci Asliye Hukuk mahkemesine başvurdu.

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında olağanüstü kongreye gitme kararı almıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince dün tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiğini açıklamıştı.

Lütfü Savaş daha önce de iptal davası açmıştı

Eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için dava açmıştı. avaş, kurultayın iptal edilerek CHP Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun görevden uzaklaştırılmasını istemişti.

Savaş, 11 Aralık 2024'te CHP'den ihraç edilmişti.