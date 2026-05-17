Son dakika... Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale eden iki polis şehit oldu
Son dakika... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale eden iki polis, şüphelinin açtığı ateş sonucu şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şehit polislerin kimliklerini açıklayarak başsağlığı mesajı yayımladı.
Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir iş merkezinin ikinci katından silahlı kavga ihbarı yapılması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen gelen ekiplere ateş açılırken, 2 polis memuru ağır yaralandı. Bölgeye çok sayıda takviye ekip ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ateş açan şüpheli ise etkisiz hale getirildi.
Bakan Çiftçi şehitlerin kimliklerini açıkladı
Yaralanan polis memurları ile şüpheli, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polisler kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olaya ilişkin paylaşımında "Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç; görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır." ifadelerine yer verdi.
