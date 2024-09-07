SON DAKİKA: 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldırı!

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bugün İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki bulunan İkitelli semtinde bir derneği ziyaret etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde derneğin çıkışında bir kişinin Ünlü'ye yaklaşarak tutmaya çalıştığı görülüyor. Saldırgan daha sonra korumalar ve çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.

Ahmet Mahmut Ünlü'nün resmi X hesabından şu bilgi verildi: "Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı."