Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'a geçtiğimiz aylarda kanser teşhisi konmuştu.

İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altına alınan ve durumu ağırlaşan 53 yaşındaki Bulut'un bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yiğit Bulut'un vefat haberini ise eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

"Bu sabah Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur"

Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun."

Erdoğan’dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bulut'un vefatına ilişkin bir taziye mesajı yayımladı. Erdoğan paylaşımında, “Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımızdan, Ekonomi Politikaları Kurulu üyemiz, değerli mesai arkadaşım Yiğit Bulut’un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Yiğit Bey’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Bulut'un sağlık durumunu yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Temmuz'da Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti.