Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 11 ilde 201 bin 688 bağımsız bölüm afetzedelere teslim edilecek

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen Deprem Konutları Anahtar Teslim Töreni'nde konuşan Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan "Bugünkülerle birlikte 22 bin 228 konutun kurasını çekmiş oluyoruz. 2024 sonuna kadar 39 bin 136'sı Kahramanmaraş'ta olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölüm afetzede kardeşlerimize teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

* Kahramanmaraş'ın yiğit evlatları sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'na güvendiğiniz için teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta Maraşlı kardeşlerim bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı'yla yola devam dedi. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim aramızdaki dayanışmayı daim eylesin. Biz de sizin için aşkla çalışmaya devam edeceğiz.

* Bu şehir deprem sonrası büyük zorluklarda dahi başını öne eğmedi. Kardeşliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediniz. Kahramanmaraş 6 Şubat depremlerinden sonra doğruluyor, devletimizin de desteğiyle ayağa kalkıyor. Asrın felaketinin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Şehrimizi eskisinden daha güzel, daha dayanıklı hale getimenin gayretindeyiz. Bir an olsun elimizi deprem bölgesinden çekmedik. Geçtiğimiz ay Hatay'da 130 bininci yuvamızın anahtarını hak sahiplerini teslim etmiştik. Şimdi de Kahramanmaraş'ta 155 bininci konutu teslim etmenin heyecanını yaşıyoruz. Bugünkülerle birlikte 22 bin 228 konutun kurasını çekmiş oluyoruz. 2024 sonuna kadar 39 bin 136'sı Kahramanmaraş'ta olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölüm afetzede kardeşlerimize teslim edilecek.

* Geldiğimiz her makamı bir zıplama tahtası olarak değil, Türkiye’ye eser kazandırmak için bir fırsat olarak gördük. 6 Şubat’ta Türkiye hem kendi tarihinin hem de insanlığın başına gelmiş en büyük doğal afetlerden birini yaşadı. Depremden Maraş, Hatay, Adıyaman başta olmak üzere 11 ilimiz etkilendi.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne "deprem turisti" çıkışı

* Sayın Özel çıkmış, ‘Deprem konutları 10 yılda bitmez’ diyor. Daha bunun gibi nereden tutsan elinde kalacak bir sürü iddiayı ve iftiyarı ortalığa boca ediyor. Ben buradan kendisine soruyorum; Sayın Özel, siyaset boş atıp, dolu tutmasını beklemek midir? Afet konutlarını bitirmek için çalışan kurumlarımızın emeğini hiçe saymak sana ne kazandıracak? Deprem turistliği dışında ne yaptınız? Bak biz bugün Maraş’ta aziz milletimize söz verdiğimiz üzere 155 bininci konutumuzun kurasını çekiyor, anahtarını teslim ediyoruz. Eski genel başkanınız, 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde millete bedava konut sözü veriyordu. Madem bedava konut verebiliyorsunuz, belediyeler aracılığıyla yapsanız ya. Elinizi tutan mı var? Halep oradaysa, arşın burada.

* Nurhak'ta yok dedikleri hastanin 56 yataklı olduğunu ve hasta kabul ettiğini bilmezler. Kahramanmaraşımıza kazandıracağımız 1000 yataklı şehir hastanemizin proje çalışmalarını tmamaldık. Sayın Özel'e diyorum ki gel eser ve hizmet siyaseti nasıl yapılırmış gör. Bizi kendinizle karıştırmayın. Seçim meydanlarında ne söylediysek hepsinin arkasındayız.

Şehir hastanesi çalışmaları

* Yeni bir müjdeyi şehir hastanemizle veriyoruz. Kahramanmaraş’a kazandıracağımız bin yataklı şehir hastanemizin proje çalışmalarını tamamladık. 2025 Ocak ayı itibarıyla yapım ihalesi sürecini başlatacağız. Buradan CHP Genel Başkanı Özel’e diyorum ki; Ankara’da siyasetçilik oynamak yerine gel eser ve hizmet siyaseti nasıl yapılırmış, Kahramanmaraş’ta gör.

* 21 aylık sürede akıllı ve modern şehirleri inşa ve ihya ediyoruz. Dünya ölçeğinde böylesine büyük bir projenin bu kadar kısa sürede hayata geçirilmesi çok nadir rastlanan bir başarıdır. Bugün teslim ettiğimiz her yuva, her eser, geçmişe saygımız ile geleceğe olan bir inancın bir ifadesidir. Depremzede illerimiz artık afetin değil, huzurun, umudun ve güvenin adresi olacak.

Gaziantep'te yeni stat projesi

* Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Çevre Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyemizin ortaklığıyla muhteşem bir yatırımı şehrimize kazandırıyoruz. Kahramanmaraşımıza 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumun merkezinde olduğu bir spor kompleksi inşa edeceğiz.