Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki müttefik olarak Türkiye ve ABD’nin iş birliğini yeni dönemde dayanışma içerisinde, sonuç odaklı ve samimi bir şekilde ilerleteceklerine inancının tam olduğunu ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel ve küresel gelişmelerin Türkiye ile ABD arasındaki istişareleri her konuda artırmayı gerekli kıldığını, ABD Başkanı Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için kararlı ve doğrudan inisiyatif alan adımlarını desteklediklerini, Türkiye’nin savaşın en başından beri adil ve kalıcı barış için gayret gösterdiğini ve buna devam edeceğini belirtti.

Suriye'de yeni yönetim ve Suriyelilerin geri dönüşü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye’de istikrarın yeniden sağlanması, yeni yönetimin işlevsel kılınması ve normalleşme için Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına birlikte katkı sunmalarının önemli olduğunu, bunun uriySelilerin yeniden yurtlarına geri dönmelerine imkan sağlayacağını ifade etti.

CAATSA yaptırımları, F16 tedarik süreci ve F35 programına dönüş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’den yeni dönemde teröre mücadele konusunda, Türkiye’nin çıkarlarını gözeten bir anlayışla adımlar beklendiğini, savunma sanayii alanında iki ülkenin iş birliğini geliştirmek için CAATSA yaptırımlarının sonlandırılması, F-16 tedarik sürecinin neticelendirilmesi ve F-35 programına Türkiye’nin yeniden katılımı konularının sonuçlandırılmasının gerekli olduğunu belirtti.

CAATSA yaptırımları nedir?

ABD hükümetinin "Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası" olarak bilinen CAATSA yaptırımları 2021'de Rusya'dan S400 hava savunma sisteminin alınması gerekçesi ile Joe Biden döneminde devreye girmişti.

2017'de yasalaşan yaptırımların Türkiye'ye uygulanmasını dönemin Başkanı Donald Trump engellemişti. Yaptırımlar Savunma Sanayi Başkanlığı'nın ihracat lisansının engellenmesine, projelere ilişkin kredi alamamaya neden olmuştu.