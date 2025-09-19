Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor: Trump: Görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 25 Eylül tarihinde Beyaz Saray’da kabul edeceğini duyurdu. Trump, görüşme öncesinde iki ülke arasındaki ticari ve askeri iş birliğine vurgu yaptı.

Trump, Türkiye ile Boeing uçaklarının satışı, F-16 tedarik planı ve F-35 programına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Bu görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını beklediklerini ifade eden Trump, söz konusu anlaşmaların iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman iyi bir ilişkisi olduğunu belirten Trump, Beyaz Saray’daki görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

'25'inde onu görmek için sabırsızlanıyorum'

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanı ile Boeing uçaklarının büyük ölçekli satın alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dahil olmak üzere birçok ticaret ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi ilişkilerimiz olmuştur. 25'inde onu görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.