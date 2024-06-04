SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Bayram tatili kaç gün?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı sona erdi. Beştepe'deki basına kapalı toplantı 2 saat 15 dakika sürdü. 2024 Kurban Bayramı tatilinin 9 gün mü olacağı, bayrama sayılı gün kala takip ediliyor. "Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu" sorusunun yanıtı Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklamasıyla yanıt buldu.

Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı mı?

Kurban Bayramı arefe günü 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran olurken bayramın son günü ise 19 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Perşembe ve cuma günleri de eklenerek Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı. Erdoğan 9 günlük bayram tatilini, "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz" sözleriyle duyurdu.