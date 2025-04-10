Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan - DEM Parti görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' vizyonu kapsamında DEM Parti heyetini kabul ediyor. Görüşmeye DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan katılıyor.

Görüşme öncesi açıklama

Görüşme öncesinde Meclis bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, “Pervin Başkanımızla bugün sürecin geldiği noktayı Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz, bundan sonrası için hem görüş ve önerilerini alacağız hem kendi görüş ve önerilerimizi paylaşacağız. Bundan sonra süreç çok daha hızlı ve nitelikli adımlarla devam edecektir. Biz bugüne kadar süreci büyük bir irade ve kararlılıkla bu noktaya getirdik, gayet korunaklı davrandık herkes de öyle davrandı herkese minnetarız” ifadelerini kullandı.

Pervin Buldan ise, görüşmenin önemine dikkat çekerek, “Şimdiye kadar birçok görüşme gerçekleştirdik bugün Sayın Cumhurbaşkanıyla görüşme yapacağız ben bunun önemli bir görüşme olduğunun altını önemle çizmek istiyorum, Sayın Cumhurbaşkanı belki de ilk defa bizimle ilk defa görüş alışverişinde bulunacak, biz de kendisini bilgilendireceğiz. Belki sonrasında yazılı bir açıklama yapabiliriz” dedi.