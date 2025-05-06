Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 18.00'da MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret edecek.
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 18.00’de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceğini açıkladı.
Ziyaret Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda gerçekleşeceği belirtildi.
Bu görüşme MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 14 Şubat’ta taburcu olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilk yüz yüze görüşmesi olacak.