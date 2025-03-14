SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 37 bin sağlık personeli alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla iftar programında konuştu.

Erdoğan, gelecek dönemde kamunun sağlık alanında üstlendiği öncü rolü güçlendirmeyi, vatandaşın acil sağlık hizmet talebinde ambulanstan taburcu olduğu aralığa kadar sağlık hizmet sunumunun kalitesinin artırılmasını, kronik hastalıkların erken teşhisi, takibi ve tedavisinin yanı sıra gereksiz ilaç kullanımının önlenmesini, aşırı kilo ve hareketsizlik yanında madde, tütün ve teknoloji bağımlılığıyla mücadeleyi daha etkin bir şekilde yürütmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı, her alanda olduğu gibi sağlıkta da şiddete asla müsamahalarının olmadığını belirterek "Bu konuda ilkemiz sıfır toleranstır. Hayat kurtaran, insanın en değerli nimeti olan sağlığına kavuşmasına yardımcı olan hekimlerimize ve sağlık personelimize el kaldırılmasını asla kabul etmeyiz. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda zaten en üst düzeyde olan hassasiyetimizin değişmeyeceğini tekrar altını çizerek söylüyorum." dedi.

Atama yapılacak

Erdoğan konuşmasında sağlık teşkilatına yeni atamalar yapılacağını da duyurdu.

Erdoğan, "2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.