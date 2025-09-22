Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde Filistin Oturumu'nda dünyaya seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar:

Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez, dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz.

Şu da bir gerçek ki bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.

Netanyahu hükümetinin amacı, Filistin Devleti’nin kurulmasını imkânsız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır.

Bu olumsuz gelişmelerin ortasında, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin de dahil olduğu bir grup ülkenin, Filistin Devleti’ni tanıma kararı alması son derece önemli tarihi bir karardır.

Holokost zulmüyle kökü kazınmak istenen bir toplumu yöneten Netanyahu hükûmeti; aynı toprağı, suyu, havayı, denizi paylaştığı binlerce yıllık komşularına soykırım uyguluyor.

Bu zulmün karşısında durmak, uluslararası toplumun hukuki bir görevi olduğu kadar vicdani sorumluluğudur.

Uluslararası toplum Batı Şeria’daki yayılmacılığı, Doğu Kudüs’teki oldu-bittileri ve bölgede istikrarsızlığı yayma girişimlerini durdurmak zorundadır.

Aksi takdirde ne bir uluslararası düzenden, ne de evrensel değerlerin savunulmasından söz edilebilir.

Derinleşen işgal ve ilhak politikalarının hedefi açıktır: İki devletli çözüm vizyonunu öldürmek; Filistin Devleti’nin yaşayabileceği zemin bırakmamak; Filistin halkını sürgün etmek ve bölgede yayılmacı emellerini hayata geçirmek. Buna asla izin verilemez.