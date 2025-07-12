Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin hassasiyetle yürütüldüğünü, Türkiye'nin terörün bölgeden kalıcı olarak sökülüp atılmasını hedeflediğini, adımların kararlılıkla atılmaya devam edeceğini, süreci baltalamaya çalışanlara karşı müteyakkız olacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Irak'ın karşılıklı kazanç esasıyla "Kalkınma Yolu" başta olmak üzere birçok alanda işbirliği fırsatlarını değerlendirerek, ilişkilerini geliştirmeyi sürdürdüğünü belirtti.