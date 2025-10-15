Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Makamlar, koltuklar, unvanlar hepsi gelip geçidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 110. Dönem Kaymakamlar Kura Töreni’nde konuştu.

Yeni görev yerlerine atanacak 110 kaymakam adayını tebrik eden Erdoğan, kaymakamların millete hizmette önemli bir sorumluluk üstleneceklerini vurguladı.

Erdoğan, "110 kaymakam adayımızı inşallah yeni görev yerlerine uğurlayacağız. Bu memleketin her karışına aşkla hizmet edeceğinizden en ufak şüphe duymuyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

• Enez'den Şemdinli'ye, Şavşat'tan Datça'ya 81 ilimizin tüm ilçeleri bizim için aynı önemde kıymetlidir. Huzur ve güvenlik bizim için temel önceliğimizdir. Her ilçemizi kalkındırmak, geleceğe güçlü şekilde hazırlamak mecburiyetindeyiz.

• Siz genç kaymakamlara da öneli işler düşüyor. İnancı kimliği siyasi görüşü ne olursa olsun 783 bin kilometrekarelik vatan toprağındaki herkes devletin eşit ve onurlu vatandaşıdır. Devletin görevi vatandaşını hizmet etmektir.

"Gerekirse ailenize ayırdığınız zamandan feragat edeceksiniz"

• Sizler şahsımı temsilen farklı ilçelerimizde görev alacaksınız. İlçenizdeki insanların sorununa çözümler arayacak vatandaşın ihtiyaçları ile yakından ilgileneceksiniz. Kapımınız kim gelirse gelsin onun derdi ile hemdert olacaksınız. Bu vazifeleri hakkı ile icra etmek her babayiğidin harcı değildir. Bu iş dikkat ister, samimiyet ve adanmışlık gerektirir. Dört duvara hapsolup, 8-5 arası çalışarak bu işi yerine getiremezsiniz. Gerekirse ailenize ayırdığınız zamandan feragat edeceksiniz.

• Adalet ve hakkaniyetten asla şaşmayacaksınız. Haklıyı haksıza, mazlumu zalime ezdirmeyeceksiniz. Sevgili genç arkadaşlarım ileride inşallah çok önemli yerlere geleceksiniz, kritik vazifeler üsteleneceksiniz.

"Makamlar, koltuklar, unvanlar bunların hepsi gelip geçidir"

• Çeyrek asrı geride bırakmış bir devlet adamı ve büyüğünüz olarak size şu tavsiyeyi özellikle vermek istiyorum; makamlar, koltuklar, unvanlar bunların hepsi gelip geçidir. Ama aynı zamanda bunlar birer imtihan vesilesidir. Esas olan geride yad edilecek eser ve hizmetler bırakmaktır. Bu milletin gönlünde yer almak için kibri kendinizden uzak tutmak zorundasınız.

• Hangi sebeple olursa olsun kapınıza çalan kimseye tepeden bakma hatasına, böyle bir çiğliğe düşmeyeceksiniz. Personeliniz dahil herkese karşı alçak gönüllü olacak, kalp kırmamaya dikkat edeceksiniz.

• Bizim insanımız mahcup ve mağrurdur. Yarasını herkese açıp göstermez, derdini her önüne gelene söylemez, birileri gibi derdinin reklamını asla yapmaz. Muhtaçların, mahcupların, garip gurebanın size başvurmasını beklemeyecek gerekirse kapı kapı dolaşıp siz onları bulacaksınız. Ne makam odalarının büyüklüğünün ne makam arabalarının modelinin ne de devletin size sunduğu imkanlarının anlamı vardır.